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Emin YEŞİL, İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonu hız tabelası direğini yerinden söktü

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Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonu hız tabelası direğini yerinden söktü
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SULTANGAZİ'de, sokağa çıkma yasağının son gününde boş yolda damperi açılan bir hafriyat kamyonu, çarptığı hız denetleme tabelesinin direği yerinden söktü.

Olay, Malkoçoğlu Mahallesi, Sultangazi - Arnavutköy Yolu, İSKİ, önünden meydana geldi. Sultangazi'den Arnavutköy'e gitmekte olan bir hafriyat kamyonunun damperi, Malkoçoğlu Mahallesi İSKİ binası önünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı açıldı. Sürücüsünün damperin açıldığını fark etmediği kamyon, yol üzerinde bulunan 6 metre yükseklikteki hız denetleme tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken tabela yana yattı. Kamyonun dorsesi yerinden çıkarken kamyon ise güçlükle durabildi.

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