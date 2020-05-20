Sultangazi'de damperi açılan hafriyat kamyonu hız tabelası direğini yerinden söktü

Olay, Malkoçoğlu Mahallesi, Sultangazi - Arnavutköy Yolu, İSKİ, önünden meydana geldi. Sultangazi'den Arnavutköy'e gitmekte olan bir hafriyat kamyonunun damperi, Malkoçoğlu Mahallesi İSKİ binası önünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı açıldı. Sürücüsünün damperin açıldığını fark etmediği kamyon, yol üzerinde bulunan 6 metre yükseklikteki hız denetleme tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken tabela yana yattı. Kamyonun dorsesi yerinden çıkarken kamyon ise güçlükle durabildi.