Sultangazi'de çökme riski bulunan 3 binada inceleme yapıldı

Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta bulunan 3 bina, çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılmıştı. Bu sabah Sultangazi Belediyesi'ne ait ekipler risk taşıyan bu binalara gelerek inceleme yaptı. Polis ve zabıta ekipleri binaların bulunduğu sokağa şerit çekerek sokağı trafiğe kapattı. Bina sakinlerinin bina dışındaki bekleyişleri sürüyor.

"KÜÇÜK SIVA ÇATLAKLARI VAR"

İnceleme sonrası açıklama yapan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Akşam durum intikal etti bize. Küçük bir oturma olduğunu, ses geldiğini söylediler bize. Şu anda burası tahliye edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediye olarak gözlemsel verilerle binaya girdik. Binanın taşıyıcı sistemi, kolon ve girişlerinde herhangi bir tehlike söz konusu değil. Küçük sıva çatlakları var. Onu da inceliyoruz. Nihai kararımızı vereceğiz. Tehlikeli bir şey söz konusu değil. Alttaki bir çalışma, zemindeki bir oturmadan kaynaklanıyor olabilir" dedi.