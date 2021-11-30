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Sultangazi'de çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Şüpheli darbedildi

#Sultangazi#Çocuk İstismarı#Taciz
Sultangazide çocuklara taciz iddiası ortalığı karıştırdı Şüpheli darbedildi

Sultangazi etkinlik alanında mısır tezgahı olan E.I., kısa süre öncesine kadar yanında çalıştırdığı 2 çocuğu uyuşturucu madde içmeye zorladığı ve taciz ettiğini iddia eden bir grup tarafından darbedildi. Kalabalık grubun saldırdığı E.I. hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan etkinlik alanında meydana geldi. İddiaya göre, mısır tezgahı olan E.I., yanında çalışan İ.Ö. isimli kız çocuğu ile M.O.T. isimli erkek çocuğunu geçtiğimiz hafta cuma günü iş bahanesiyle aracına aldı.

Daha sonra çocuklara zorla uyuşturucu madde içirmeye çalıştı. Bunun üzerine bayılan İ.Ö. isimli kız çocuğunu taciz etti. M.O.T.'nin müdahalesi ile iki çocuk araçtan inerek uzaklaştı. Akşam saatlerinde durumdan haberdar olan iki çocuğun yakınları etkinlik alanına gelerek E.I.'ya saldırdı.

Saldırı sırasında E.I., ve yanında çalışan F.H., yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. E.I. ve F.H., ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışan iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. İ.Ö. ve M.O.T., ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Sultangazi#Çocuk İstismarı#Taciz

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