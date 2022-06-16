Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi iddiası!

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önündeki 7 yaşındaki çocuğun yanına kimliği belirsiz kişi geldi. Şüpheli kişi, çocuğun elindeki flütü işaret ederek, nereden aldığını sordu. Çocuk flütü aldığı yeri kişiye tarif etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli, küçük çocuğa, "Gel bana da alalım" diyerek, çocukla beraber caddeden uzaklaşmaya başladı. Mahalledeki bir ara sokağa girdikleri sırada, durumu fark eden market işletmecisi, tanıdığı küçük çocuğu yanına alarak, şüpheliye kim olduğunu sordu. Bunun üzerine şüpheli, hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı.

Market işletmecisi, durumu hemen çocuğun ailesine haber verdi. Sokağa gelen anne ve baba, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerini izleyen aile, çocuklarının yanına tanımadıkları kişinin geldiğini ve beraber caddeden uzaklaştıklarını görünce büyük bir tedirginlik yaşadı. Aile, kamera görüntüleri le birlikte polis merkezi amirliğine giderek, görüntüdeki kişinin çocuklarını kaçırmaya çalıştıklarını öne sürüp şikayetçi oldu.

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"SÜREKLİ ÇOCUKLA İLGİLENİYORDU"

Yaşananları anlatan market işletmecisi Binali Yıldız, "Koşumuzun çocuğu ile yanında tanımadığım birinin sokağa girdiğini gördüm. Sonra çocuğa nereye gittiğini, o da bana yanındaki kişinin flüt istediğini, flüt almaya gittiklerini söyledi. O esnada markete müşteri geldi. İçeri girip müşteri ile ilgilendikten sonra tekrar dışarı çıktım. Bu sırada kişinin çocuğa para verdiğini gördüm. Kendisine çocuğa neden para verdiğini sordum. Flüt istediğini söyleyince bende cadde üzerinde tek başına gidip alabileceğini söyledim. Baktım benimle hiç ilgilenmiyor, sürekli çocukla diyalog halinde. Çocuğa kızarak, markete girmesini ya da eve, ya da babasının yanına gitmesini söyledim. O esnada kişi elindeki parayı çocuğa uzattı. Çocuk parayı almadı. Kendisine buradan gitmesini söyledim. Sonra gitti. Çocuğu tanıdığım için bırakmadım gitsin" dedi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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YAŞANANLAR KAMERADA

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Yaşanan o anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun yanına gelen şüphelinin, çocuğun elindeki flütü işaret ettikten sonra beraber caddeden uzaklaştıkları görülüyor.