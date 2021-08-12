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Vedat BAYRAKTAR - Emin YEŞİL - /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.08.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Sultangazi'deki cinayette korkunç detay! Paylaşımı yürek burktu...

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Sultangazi'deki cinayette korkunç detay! Paylaşımı yürek burktu...

İstanbul Sultangazi'de Ulviye Avağ'ın ormanda 5 kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Avağ, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu paylaşmıştı. Olayın yaşandığı yere yakın bölgede bulunan Zeycan Çınar ise, "Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00 - 21.00 aralarındaydı" dedi.

Olay önceki akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan ormanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yıl önce boşanan Ulviye Avağ (32) bir süredir görüştüğü Mehmet Demir ile ormana gitti. Evli olduğu öğrenilen ve Mardin'de yaşadığı belirtilen Demir ile ilişkisini sonlandırmak istediği öğrenen Avağ arasında tartışma çıktı. Demir, iki çocuk annesi kadını silahla 5 kurşun sıkarak öldürdü.

Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Avağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet Demir kısa sürede gözaltına aldı.

Sultangazide kadın cinayeti Eski eşi tarafından ormanda katledildi
Sultangazi'de kadın cinayeti! Eski eşi tarafından ormanda katledildi

Ulviye Avağ kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Mehmet Demir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazideki cinayette korkunç detay Paylaşımı yürek burktu...
Olayın yaşandığı yere yakın evi bulunan Zeycan Çınar, "Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00 - 21.00 aralarındaydı" dedi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Ulviye Avağ'dan geriye sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüleri kaldı. Avağ'ın sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2020 yılında yaptığı paylaşımında ise "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu yayınladığı görüldü.

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