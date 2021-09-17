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Sultangazi'de camide imam ve cemaate sopalı saldırı iddiası

#İstanbul#Sultangazi#Cami
Sultangazide camide imam ve cemaate sopalı saldırı iddiası

İstanbul Sultangazi'de alkollü geldiği camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı iddia edilen kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ile cami cemaati arasında yaşananlar görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, imamın sahip çıkarak bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi. İmamın uyarısuyla buradan ayrılan Ali Y., bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek imam ve cemaate saldırdı.

Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Ali Y.'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi. Şüpheli ile cami cemaati arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazide camide imam ve cemaate sopalı saldırı iddiası

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#İstanbul#Sultangazi#Cami