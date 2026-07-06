Sultangazi'de çalıntı motosikletli silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Olay, saat 22.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2422 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre plakasız motosikletle sokağa gelen şüpheli ile sokakta bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli şüpheli yanındaki silahla ateş açtı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

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Şüphelinin silahından çıkan kurşunların karın ve omuz bölgesine isabet eden Ömer Faruk Dizman ve K.G. yaralandı. Şüpheli motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ÇALINTI MOTOSİKLET

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise şüphelinin kaskı, dolu halde 1 şarjör ve 4 boş kovan bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin bıraktığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Faruk Dizman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı K.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.