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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı

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Sultangazi'de gelen ihbarı değerlendiren polisin operasyonu sonucu bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü kaçarken Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Olay, dün Cebeci Mahallesi 2499 Sokak'ta meydana geldi. Çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR

Bazı mülteciler de olay yerinden koşarak, kaçmaya çalıştı. Kaçan kişiler, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs şoförünü arama çalışmaları devam ediyor.

Sultangazide bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı

Öte yandan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği düşünülen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı. Yakalanan 25'e yakın kaçak göçmen polis merkezi amirliğine götürüldü.

Sultangazide bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı

 

 

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