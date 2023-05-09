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Sultangazi'de binada 22 su sayacı çalınınca bina susuz kaldı

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#Sultangazi#Hırsızlık#Su Sayacı
Sultangazide binada 22 su sayacı çalınınca bina susuz kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 10:01

İstanbul Sultangazi'de 2 hırsızlık şüphelisi bir binadaki tüm su sayaçlarını çaldı, binadakiler susuz kaldı.

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Olay, 7 Mayıs Pazar günü saat 07.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Binaya gelen, kapüşonla yüzlerini gizlemeye çalışan 2 şüpheli tüm katları dolaşarak, su sayaçlarını söktü. İki şüpheli çaldıkları su sayaçlarını yanlarında getirdikleri çanta ve bir poşete koyduktan sonra binadan ayrıldı.

Su sayaçlarının çalındığı, binada yaşayanların suların akmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Vanaları kontrol eden apartman sakinleri su sayaçlarının 2 şüpheli tarafından çalındığını öğrendi. Y

aşananları anlatan ve binada ofisi bulunan Enes Genç, "Sabahleyin arkadaşlar görmüşler. Binaya girilmiş kamera kayıtlarından da kontrol ettik. Tüm su sayaçlarını sökmüşler; binanın içi su dolmuş. Asansör bozulmuş. Birçok zarara uğradık. Toplam 4 katın su sayaçlarını sökmüşler öndeki dükkanlarla birlikte. Bir katta zaten 6 sayaç var. Yaklaşık 22 tane sayaç sökülmüş. Birkaç tanesini sökememiş bırakmışlar. Sadece sayaçları söküp götürmüşler diğer ekipmanlara zarar vermemişler. Su sayaçlarını satmak için götürdüklerini düşünüyoruz. Dünden beri binanın tamamında su yok çünkü birçok noktada vanalar takılmadığı için su akıyor. Susuz bina. Yalnız şöyle bir sorun da var. İSKİ'den yeni sayaçların takılmasının fazla bir prosedürü var. Önce İSKİ'den borcu yoktur kağıdını alıp, daha sonra karakola gidiliyor. Karakolda tutanak tutulduktan sonra yeniden İSKİ'ye gidiliyor. Bu şekilde birkaç aşama var. Bu sürecin biraz daha kolaylaştırılması gerekiyor. Zorlu bir süreç var. Başımıza böyle bir şey geldikten sonra, bu sürecin biraz daha kolay olması gerekir diye düşünüyorum. Bütün bina susuz kaldı şu anda." dedi.

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Genç, "Çalıp bunu satıp düşük paralar eden malzemeler ama bunlara kadar düşmüşler. Çalıp satıyorlar" şeklinde konuştu.

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#Sultangazi#Hırsızlık#Su Sayacı

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