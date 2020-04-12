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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 19:29,Son Güncelleme:

Sultangazi'de belediye ekiplerinden küçük çocuğa doğum günü sürprizi

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Sultangazi'de belediye ekiplerinden küçük çocuğa doğum günü sürprizi
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Sultangazi'de belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum günü kutlanamayan küçük çocuk için sürpriz kutlama düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu özel ekiple çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, evden çıkamadıkları için 3 yaşına giren kızları Deniz Zozan'ın doğum gününü kutlayamayan Demir ailesine sürpriz yaptı. Aldıkları pastayla ailenin kapısını çalan belediye ekipleri, Zozan'ın doğum gününü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen baba Murat Demir, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kaldıklarını belirterek, doğum günü sürprizi için Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Sultangazide belediye ekiplerinden küçük çocuğa doğum günü sürprizi
Sultangazide belediye ekiplerinden küçük çocuğa doğum günü sürprizi

Sultangazide belediye ekiplerinden küçük çocuğa doğum günü sürprizi

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