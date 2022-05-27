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Sultangazi'de aynı yerde elektrik kabloları yandı

#Kablo#Elektrik#Sultangazi
Sultangazide aynı yerde elektrik kabloları yandı

Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı, bir araç zarar gördü. Vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını söndürdü.

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Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi, geçen yıl sık sık yanan elektrik kabloları ile gündeme gelmişti. Aynı yerde dün saat 16.30 sıralarında elektrik kabloları patlamalarla yine yandı. Yanan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Bu sırada park halindeki bir araç, zarar gördü. Çevredekiler, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen enerji şirketi çalışanlarınca yanan kablolar toplanarak, yenileme çalışması yapıldı. Sanayi esnafı elektrik tüketiminin artmasından dolayı sokaktaki elektrik kablolarının sürekli yandığını söyledi. Yangında aracı zarar gören Osman Nuri Ercan, "Üçüncü kez kablolar yanıyor. Sanayi esnafı olarak buna artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Aracınızın camlarında patlamalar oldu, üstü hep his oldu. Aşırı yüklemeden dolayı kablolar yanıyor" dedi.

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Sultangazide aynı yerde elektrik kabloları yandı


Bir başka sanayi esnafı ise, "Benim arabam direğin altında park halindeydi. Zor çıkarttım. Benim aracında bir zarar yok ama diğer arkadaşların aracı zarar gördü. Sürekli burada kablolar yanıyor. Daha önceki yangında aracımın kaputu yanmıştı. Burada bir denetim yapılması lazım. Esnaf yeni makineler alıyor, aşırı yüklemeden sonra kablolar yanıyor" diye konuştu.

Sultangazide aynı yerde elektrik kabloları yandı

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#Kablo#Elektrik#Sultangazi

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