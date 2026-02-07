Sultangazi'de aynı markete 5 ay arayla ikinci silahlı saldırı: 1 yaralı

Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında 50.Yıl Mahallesi E Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi, markete girerek iş yeri sahibi E.C.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda E.C., kasığından ve bacağından yaralanırken, şüpheliler yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.C. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, market ve çevresinde çalışma yaptı.

AYNI MARKET 5 AY ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ

Öte yandan aynı marketin 5 ay önce de kurşunlandığı, iş yeri sahibinin adli makamlara başvurmasının ardından kendisine polis ekiplerince bir süre koruma tahsis edildiği iddia edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.