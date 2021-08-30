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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 30.08.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

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Sultangazi'de apartmanlardan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 3 apartmana giren şüpheli ayakkabı çaldı. Poşet dolusu ayakkabılarla apartmana giren şüpheli, tüm katları gezdi.

Bir dairenin önünde bulunan iki çift ayakkabıyı alan şüpheli, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sırtındaki poşet dolusu ayakkabı ile apartmanın önünden geçen şüpheli, dış kapısının açık olduğunu fark ettiği aparmana girdiği, tüm katları gezdikten sonra bir dairenin önündeki iki çift ayakkabıyı çalarak, apartmandan çıktığı görülüyor.

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