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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Sultangazi'de cerrahi maske takan bir kişi, manyetik kartla kapısını açarak girdiği apartmandan ayakkabı çaldı. Yaşanan hırsızlık apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske, elinde poşet ve sırtında çanta olan bir kişi, manyetik kartla kapısını açtığı apartmana girdi. Elindekileri apartmanın içinde merdiven altına bırakan kişi, daha sonra üst katlara çıkmaya başladı. Yüzüstü yere yatarak ayakkabıları inceleyen kişi, daha sonra ayakkabı dolabını kontrol etti. Çok sayıda ayakkabıyı alan kişi, ayakkabıları merdiven altına bıraktığı poşet ve çantaya koyduktan sonra apartmandan ayrıldı. Yaşanan tüm anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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