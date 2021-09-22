Sultangazi'de arkadaşıyla kuaförden çıktı ve... Çıraktan haber alınamıyor

Vedat BAYRAKTAR- Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- Cebeci Mahallesi'nde kuaför dükkanında çırak olarak çalışan Mouaz Dakkouri(14) ortadan kayboldu. Bir hafta önce tanıştığı iddia edilen arkadaşıyla dün saat 08.30 sıralarında dükkandan çıktığı güvenlik kameralarına yansıyan Dakkouri'nin geri dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Ailesi oğullarının hayatından endişe ediyor.
"YANINDAKİ KİŞİYİ TANIMIYORUZ"
Mouaz'ın babası Hasan Dakkouri, kalp rahatsızlığı olan annesinin kötü durumda olduğunu söyleyerek gözyaşı döktü.
SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Mouaz'ın yeni tanıştığı arkadaşıyla son görüntüsü çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerini açan Dakkouri'nin yanına bir kişinin geldiği bir süre sohbet ettikten sonra ikilinin birlikte gittikleri görülüyor.