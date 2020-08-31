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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de arkadaşını görüntülü arayarak yangını izletti

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Sultangazi'de arkadaşını görüntülü arayarak yangını izletti
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Sultangazi'de bir binanın çatısında söndürülmeyen mangal nedeniyle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken bina sakinlerinden biri, yangını cep telefonuyla arkadaşına canlı izletti.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi meydana geldi. 196'ınc Sokak'ta bir binanın çatı katında söndürülmeyen mangaldan çıkan kıvılcımları, naylon parçalarını tutuşturdu. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin gelmesi beklenirken sokak sakinlerinden bir genç, yan binanın çatısına çıkarak sokakta bulunan arkadaşını görüntülü aradı. Mangaldan dolayı çatı katında çıkan küçük çaplı yangını arkadaşına canlı izlettiren genç, daha sonra yangını kendisi söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

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