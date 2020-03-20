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Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Sultangazi'de apartmanın diyafonu çalındı

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Sultangazi'de apartmanın diyafonu çalındı
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Sultangazi'de, apartmanın diyafonu kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Apartmanlardaki zil ve diyafon sistemlerini hedef alan hırsızlar, önceki gün sabah saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın diyafonunu yerinden söküp çaldı. Diyafonu yerinde göremeyen apartman sakinleri şaşkınlık yaşadı.

Bina sakinlerinden Suzan Cila, "Sabah çocuğu ekmeğe gönderdik. Çocuk 'babaanne kapıyı aç' diye bağırmaya başladı. Gelin indi kapıyı açtı. Baktık ki, zillerin içi dışı sökülmüş. O halde görünce çok şaşırdım. Bizim zile koronavirüsü vurmuş" dedi.

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