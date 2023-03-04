Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, önceki gün kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Ukut D., bir anda yola fırladı. Recep Ö., idaresindeki otomobil yola fırlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yere düşen çocuk, yaralandı. Çocuğun yardımına otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan çocuk ardımdan taburcu edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.