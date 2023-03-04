Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 09:40
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Sultangazi'de bir anda yola fırlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde, önceki gün kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Ukut D., bir anda yola fırladı. Recep Ö., idaresindeki otomobil yola fırlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yere düşen çocuk, yaralandı. Çocuğun yardımına otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan çocuk ardımdan taburcu edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, Yunus Emre Mahallesi'nde ise, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtı. Yunus Emre Bulvarı'nda karşı yöne dönen sürücünün otomobili, seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi, park halindeki araca çarptı. otomobil
sürücüsü, kazaya rağmen durmayarak kaçmayı sürdürdü. Kaza
da taksinin arka yolcu koltuğunda bulunan bir çocuk, hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansırken, kaçan sürücünün kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındığı öğrenildi.