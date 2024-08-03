×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sultangazi'de anaokuluna yapılan ilaçlama binayı sardı; 4'ü çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Anaokulu#İlaçlama
Sultangazide anaokuluna yapılan ilaçlama binayı sardı; 4ü çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 01:47

Sultangazi'de, 3 katlı binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokuluna yapılan ilaçlama, binayı sardı. Olayda 4'ü çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, saat 22.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2510 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokuluna zirai haşere ilacı yapıldı. Bir süre sonra, binada yaşayan vatandaşların bulantı, nefes darlığı ve baş dönmesi şikayeti üzerine ihbarla olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerde zehirlenmelerin anaokuluna yapılan ilaçlamadan kaynaklı olduğunu tespit etti. Bina, itfaiye ekipleri tarafından havalandırılırken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

'BİNADA NEREDEYSE HERKES ZEHİRLENMİŞ'

Binada oturan Muharrem Arslan, “Anaokulunun sahipleri, böcek için ilaçlama yapmış, kimseye haber vermeden çıkıp gitmişler. 9 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar kusmaya başladıktan sonra kapılar açılıyor. İnsanların boğazı yanıyor. Binada nerdeyse herkes zehirlenmiş. Kronik rahatsızlıkları olanlar var babam gibi, onu da şu an hastaneye kaldırdılar." diye konuştu.

Haberin Devamı

Sultangazide anaokuluna yapılan ilaçlama binayı sardı; 4ü çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

'KENDİLERİ BİNAYI TERK EDİP, DİĞERLERİNİ BİR NEVİ ÖLÜME TERK EDİYORLAR'

Anaokulu sahiplerinden şikayetçi olacağını söyleyen diğer bina sakini Ramazan Gümüş, ”Anaokulunun sahipleri binayı ilaçlama firmasına verip ilaçlatıyorlar. İlaçlama firması anaokulu sahiplerine Binaya kesinlikle 2-3 gün girilmemesi için talimat veriyor. Kendileri binayı terk edip gidiyorlar. Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis, anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri, 'Biz daha öncede ilaçlama yaptırdık böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde abim, annem, yengem, yeğenim ve babam da var. Şikayetçi olacağım” dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi#Anaokulu#İlaçlama

BAKMADAN GEÇME!