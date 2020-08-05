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Hürriyet
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Gündem
Emin YEŞİL/DHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Sultangazi'de akılalmaz olay! Daireyi doğumhaneye çevirmişler...

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Sultangazi'de polis ekipleri, bir apartmanın 3'ncü katına baskın yaptı. Baskın sonucunda dairenin kaçak doğumhane olduğu tespit edildi. Olayda 5'i kadın 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

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  • Sultangazide 3üncü katta şok; Daireyi doğumhaneye çevirmişler
  • Sultangazide 3üncü katta şok; Daireyi doğumhaneye çevirmişler
  • Sultangazide 3üncü katta şok; Daireyi doğumhaneye çevirmişler
  • Sultangazide 3üncü katta şok; Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'ncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi. Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü. Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

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