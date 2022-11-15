Sultangazi'de akılalmaz kaza: Kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı

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Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Arnavutköy yolu Mahmutbey kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Gaziosmanpaşa yönüne giden kamyonetin sürücüsü Fırat Karatay, kavşağı kaçırmamak için şerit değiştirdi. Bu sırada TIR'ın sıkıştırmasıyla Fırat Karatay direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, bariyerlere çarptı. Ön tekerleri yerinden çıkan kamyonet, takla atarak yan yattı.

Kaza nedeniyle yola yağ döküldü. Kazada, Kamyonet sürücüsü Karatay, sıkışarak yaralandı. Karatay, çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Kazadan haberdar olan Karatay'ın yakınları da kaza yerine geldi. Bir yakını, üzerindeki montu çıkararak, Karatay'a giydirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yağdan dolayı kayganlaşan yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan kamyonet vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Kamyonetin ön tekerlekleri de bir başka kamyonete yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı. Ardından yol trafiğe açıldı.

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"BİRDEN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ"

Kazayı gören ve sürücünün yardımına koşan Okan Sarıhan, "Sürücü sanırım şeridi karıştırdı. Birden şerit değiştirdi. Seyir halindeki bir TIR'da bunu sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlere vurdu. Ön tekerler yerinden çıkarak fırladı. Kamyonette takla attı. Arkadaşımla beraber sürücünün yardımına koştuk. Durumu iyiydi" dedi.