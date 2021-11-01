Sultangazi'de ailesiyle tartışıp sokakta ortalığı birbirine kattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
Önemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABDde yapılacakÖnemli F-35 ve F-16 açıklaması… İkinci toplantı ABD'de yapılacak#MSB
İngiltere onları konuşuyor Loris Karius ve Ozan Kabak...İngiltere onları konuşuyor! Loris Karius ve Ozan Kabak...#Ozan Kabak
Kritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşmeKritik Erdoğan - Biden zirvesi dünya basınında! O sözlere dikkat çektiler: Çok yapıcı görüşme#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Kaç dakika görüştülerKaç dakika görüştüler#Erdoğan
Yerli ve milli Garaj Çocuğu görevi bırakıyorYerli ve milli 'Garaj Çocuğu' görevi bırakıyor#Yemeksepeti
Yol ortasında sır mezarYol ortasında 'sır mezar'#Edirne
Ödüllü narkotik polisi tutuklanmıştı 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamışÖdüllü narkotik polisi tutuklanmıştı! 60 km kaçmış, 4 kişiyi yaralamış#Adana
Bakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadıkBakan Soylu: Birileri gibi, Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık#İçişleri Bakanı
Bakan duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 2.5 milyar lira destekBakan duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 2.5 milyar lira destek#Devlet
Kadın sporcuların münasip giysi zaferiKadın sporcuların 'münasip giysi' zaferi!#Kadın Sporcu
İstanbul’da tespit edildi 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntüİstanbul’da tespit edildi! 80 metre uzunluğunda… Şaşırtan görüntü#İstanbul
Bengü ikinci kez anne olduBengü ikinci kez anne oldu#Bengü
Okullar kapanacak mı Sağlık Bakanı Kocadan net yanıtOkullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan net yanıt#Koronavirüs
ABD ordusundan lazer silahı adımıABD ordusundan lazer silahı adımı!#ABD
HABERLERGündem Haberleri

Sultangazi'de ailesiyle tartışıp sokakta ortalığı birbirine kattı

#Istanbul#Sultangazi#Madde Bağımlısı

Sultangazi'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, ailesiyle tartıştıktan sonra sokağa çıkıp, ev ve iş yerleri ile park halindeki 7 aracın camlarını kırdı. Şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Haberin Devamı

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası olan madde bağımlısı kişi ailesiyle tartıştıktan sonra sokağa çıkıp ortalığı birbirine kattı. Saldırgan, ev ve iş yerleri ile park halindeki 7 otomobilin camını kırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler camları kırılan ev, iş yeri ve araçlarda inceleme yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

"DEVAMLI BUNU YAPIYOR VE DIŞARIDA GEZİYOR"

Aracı zarar gören Orhan Mayuk, "Sabah uyurken telefon geldi, 'Arabanın camını patlatmış' dediler. O şahıs devamlı buralarda bu olayları yapıyor. 'Bu hırsızlık işi değil' dediler. Bizim camı kontrol ederken baktık bizim komşunun arabasına da vurmuşlar. Mahalledeki bütün araçları parçalamış, gitmiş. Bu arkadaşın cezalandırılmasını istiyoruz. Devamlı bunu yapıyor ve dışarıda geziyor" dedi. 

"2 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Haberin Devamı

Park halindeki aracının iki camı ve aynaları kırılan Selahattin Yaman ise "Komşumuzun çocuğu cinnet geçiriyor arabalara hasar veriyor. Bizim iki camı, aynaları kırıyor. 2 bin lira zararım var" diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüphelinin öğle saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İlgili Haberler:

Bengü ikinci kez anne olduNevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldıKoronavirüs ile ‘Rus ruleti’
Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Sultangazi#Madde Bağımlısı

BAKMADAN GEÇME!

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Koronavirüs ile ‘Rus ruleti’

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım

Hakan Meriçliler: Hiç estetik yaptırmadım