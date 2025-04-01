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Sultangazi'de aile katliamı! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Aile Katliamı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2025 12:55

İstanbul Sultangazi'de Hayrettin Kırbaş (70), eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş'ı (46) av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

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Olay, gece saatlerinde Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) ile tartıştı. Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını öldürüp intihar etti.

Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi. Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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#Sultangazi#Aile Katliamı#Cinayet

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