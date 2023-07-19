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Sultangazi'de aile içi şiddet! 14 yaşındaki kız çocuğu evdeki kavgadan korkup camdan atladı

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#Sultangazi#Aile İçi Şiddet#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 11:43

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir evde yaşanan aile içi şiddet olayında 14 yaşındaki kız çocuğu ikinci kattan atladı. Şans eseri bir iş yerinin tabelasının üzerine düşen çocuk olayı yara almadan atlattı. Öte yandan evdeki şiddet olayında karnına gelen darbeyle fenalaşan hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü. Arbede sırasında hamile olduğu öğrenilen kadın, karnına gelen darbe nedeniyle fenalaştı. Bu sırada korkan 14 yaşındaki kız çocuğu, evin camını açarak kendini aşağı attı.

AYAĞA KALKARAK YENİDEN ATLAMAK İSTEDİ!

Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü. Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bir yandan da çocuğun atlamaması için çaba sarf etti. Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine dairedekiler, çocuğu çekerek içeri aldı.

Sultangazide aile içi şiddet 14 yaşındaki kız çocuğu evdeki kavgadan korkup camdan atladı

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HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sultangazide aile içi şiddet 14 yaşındaki kız çocuğu evdeki kavgadan korkup camdan atladı

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#Sultangazi#Aile İçi Şiddet#Kadına Şiddet