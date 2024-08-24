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Sultangazi'de acı olay: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Kaza#Aisa Çavuş#Sultangazi
Sultangazide acı olay: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 09:25

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Suriyeli Aisa Çavuş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay, saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Suriyeli 4 yaşındaki Aisa Çavuş kardeşi ile birlikte bakkaldan ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yolun karşına geçmek üzere harekete geçti. O sırada Çavuş'a 34 DTV 705 plakalı otomobil çarptı. Sürücü ve çevrede bulunan vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası yaşanan panik anları ve sağlık ekiplerinin çocuğa yaptığı ilk müdahale cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aisa Çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çavuş'a çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

'İLK ANDA ÇOCUK YAŞIYORDU, UMUDUMUZ VARDI'

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Olayı anlatan Muhammed Hüseyin, "Küçük çocuk bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçecekti. Sokaktaki araç çocuğa vurdu. Çocuğu fırlattı sonrada üzerinden geçti. Sürücü sonra telefonu ile ambulansı aradı. Ben çocuğa baktığımda biraz nefes alıyordu. Çocuk hastanede ölmüş. İlk anda çocuk yaşıyordu, umudumuz vardı" dedi.

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#Kaza#Aisa Çavuş#Sultangazi

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