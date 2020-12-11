Sultangazi zabıta ekiplerinden paket servis denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında, sadece "paket servis" veya "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye devam eden lokanta, kafe ve pastane gibi iş yerlerinde, maske ve hijyen denetimi yapıldı.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Amiri Yasemin Can, “Girişlerde HES kodu uygulaması ve ateş ölçümleri yapılıyor. En fazla üç müşteri alınıyor. Sabah 10.00 ile akşam 20.00 arası paket servis 20.00’den sonra telefonla gelen siparişlerle vatandaşa hizmet sunuluyor. Çalışanların her gün HES kodu uygulaması yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Lokanta işletmecisi Ozan Durmuş, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve hijyene çok dikkat ediyoruz. Şu an paket servis olarak hizmetimize devam ediyoruz. İnternetten sipariş gelirse onlara yetişmeye çalışıyoruz. Hijyen kuralları çok önemli olduğu için herkes kendine dikkat ediyor. Önceden çok fazla yemeğimiz çıkıyordu. Şimdi 3 çeşit yemek çıkarıyoruz” dedi.