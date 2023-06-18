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Sultangazi TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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#Sultangazi#TEM#Kaza
Sultangazi TEM Otoyolunda hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 04:46

Sultangazi, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan hafif ticari araç devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. 

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Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sultangazi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FAL 853 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen aracın altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışarak hayatını kaybeden kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü ve diğer yolcunun tedavisi ise olay yerindeki ambulansta yapıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının sonra Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TEM Otoyolu'nda oluşan trafik, devrilen aracın olay yerinden kaldırılması ile birlikte normale döndü.

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#Sultangazi#TEM#Kaza

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