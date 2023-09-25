Sultangazi Şehir Ormanı yandı: 10 dönüm kül oldu

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Piknik yapan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile TOMA sevk edildi. Yangın üç farklı noktada devam ederken ekiplere, havadan yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ekiplerin 2 saat süren söndürme çalışmalarıyla yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan yandı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışması devam ederken, yangını görüntüleyen vatandaşların ormanı yaktıklarını iddia ettikleri kimliği belirsiz kişilere tepki gösterdikleri anlar cep telefonlarına yansıdı.