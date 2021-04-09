Sultangazi Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Sultangazi'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Türkiye 5 haneli numaralardan oluşan posta koduna sahiptir. 5 haneli numara sayılardan oluşmaktadır.

Sultangazi Posta Kodu Kaçtır?

Sultangazi İstanbul'da bulunan ilçelerden birisidir. İstanbul' un Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Yeni yeni gelişen bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu olarak eskiden beri çok kalabalık ve yoğun bir nüfusa sahiptir. Etnik yapısı çok karışık olan bir ilçedir. Aynı zamanda sık sık polisin uğradığı sorunları ve sıkıntıları bitmeyen bir ilçedir. Bazı mahalleleri çok fazla sorun yaşatmaktadır. Sultangazi ilçesinin de kendisine ait belirli bir posta kodu bulunmaktadır. Bu kod 34920'dir.

İstanbul'un İlçesi Sultangazi'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları

Sultangazi ilçesi 34920 numaralı posta koduna sahip bir ilçedir. Bu ilçenin aynı zamanda bütün mahallelerinin kendilerine ait birer posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları şu şekildedir:

Abdurrahmangazi Mahallesi: 34920

Fatih Mahallesi: 34920

Hasanpaşa Mahallesi: 34920

Mehmetakif Mahallesi: 34920

Sultanbeyli › Mimarsinan: 34935

Adil Mahallesi: 34935

Battalgazi Mahallesi: 34935

Mimarsinan Mahallesi: 34935

Sultanbeyli › Necipfazıl: 34925

Akşemsettin Mahallesi: 34925

Hamidiye Mahallesi: 34925

Necipfazıl Mahallesi: 34925

Orhangazi Mahallesi: 34925

Yavuzselim Mahallesi: 34925

Sultanbeyli › Turgutreis: 34930

Ahmetyesevi Mahallesi: 34930

Mecidiye Mahallesi: 34930

Turgutreis Mahallesi: 34930

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara