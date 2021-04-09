Sultangazi Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Sultangazi'nin ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu bir yerden bir yere yani bir adresten başka bir adrese bir şey yollamak amacıyla kullanılan kodlardır. Kodlar bir adres niteliği taşımaktadır. Sultangazi posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Sultangazi'nin ve mahallelerinin posta kodları nedir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
Türkiye 5 haneli numaralardan oluşan posta koduna sahiptir. 5 haneli numara sayılardan oluşmaktadır.
Sultangazi Posta Kodu Kaçtır?
Sultangazi İstanbul'da bulunan ilçelerden birisidir. İstanbul' un Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Yeni yeni gelişen bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu olarak eskiden beri çok kalabalık ve yoğun bir nüfusa sahiptir. Etnik yapısı çok karışık olan bir ilçedir. Aynı zamanda sık sık polisin uğradığı sorunları ve sıkıntıları bitmeyen bir ilçedir. Bazı mahalleleri çok fazla sorun yaşatmaktadır. Sultangazi ilçesinin de kendisine ait belirli bir posta kodu bulunmaktadır. Bu kod 34920'dir.
İstanbul'un İlçesi Sultangazi'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları
Sultangazi ilçesi 34920 numaralı posta koduna sahip bir ilçedir. Bu ilçenin aynı zamanda bütün mahallelerinin kendilerine ait birer posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları şu şekildedir:
Abdurrahmangazi Mahallesi: 34920
Fatih Mahallesi: 34920
Hasanpaşa Mahallesi: 34920
Mehmetakif Mahallesi: 34920
Sultanbeyli › Mimarsinan: 34935
Adil Mahallesi: 34935
Battalgazi Mahallesi: 34935
Mimarsinan Mahallesi: 34935
Sultanbeyli › Necipfazıl: 34925
Akşemsettin Mahallesi: 34925
Hamidiye Mahallesi: 34925
Necipfazıl Mahallesi: 34925
Orhangazi Mahallesi: 34925
Yavuzselim Mahallesi: 34925
Sultanbeyli › Turgutreis: 34930
Ahmetyesevi Mahallesi: 34930
Mecidiye Mahallesi: 34930
Turgutreis Mahallesi: 34930
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