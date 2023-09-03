Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın kontrol altında! Kundaklama iddiası

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Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yangına yanın söndürme helikopterleri havadan müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

KUNDAKLAMA İDDİASI



Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. O anları görüntüleyen vatandaşlar ormanlık alandan çıkan kişilerin arkasından bağırarak tepki gösterdi. Şüpheli şahısların ormanlık alandan çıkmasının ardından bölgeden alevlerin yükseldiği de görüldü.

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VALİ GÜL: PİKNİKTEN DOLAYI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz” dedi.

Yangının piknik yapılan alanda çıkmadığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, “ 4 hektarlık alanda yangın meydana geldi. Orman müdürlüğümüzün koordinasyonunda bütün kurumların katkılarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Biz de yerinde görmek için geldik. Hepimize geçmiş olsun. Piknik yapıla bilen yerler mi? Ateş yakılabilen yerler mi? Henüz yeni olduğu için yangın insan kaynaklı mı, doğal olarak mı çıktı bakacağız. Şu an kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Anında müdahale ettiler. Kurumların koordinasyonu çok iyi. Yaklaşık 1,5 saat olmasına rağmen yangın çıktıktan sonra hem kontrol altına alındı hem de bu kapasitenin çok çok üzerinde yangın söndürebilecek araç gereç buraya getirilmiş oldu. Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı ya da ateş yaktığı, ya da mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz” dedi.

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