Sultangazi, Bayrampaşa, Eyüpsultan’da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ programı

İSKİ 10 Ocak Pazar günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeleri resmi adresi üzerinden paylaştı. Yayımlanan takvime göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere belirtilen saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen ilçeler ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisi programını inceliyor.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop Başlama Tarihi : 10.01.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop Başlama Tarihi : 10.01.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop Başlama Tarihi : 10.01.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.