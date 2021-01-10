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Haber Giriş: 10.01.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Sultangazi, Bayrampaşa, Eyüpsultan’da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ programı

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Sultangazi, Bayrampaşa, Eyüpsultan’da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ programı
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, Sultangazi, Bayrampaşa, Eyüpsultan, G.O.Paşa ilçelerinde planlı bakım çalışmaları gereğince su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı

İSKİ 10 Ocak Pazar günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeleri resmi adresi üzerinden paylaştı. Yayımlanan takvime göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere belirtilen saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen ilçeler ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisi programını inceliyor.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

 

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop
Başlama Tarihi:10.01.2021 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop
Başlama Tarihi:10.01.2021 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop
Başlama Tarihi:10.01.2021 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop
Başlama Tarihi:10.01.2021 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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