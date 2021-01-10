Sultangazi, Bayrampaşa, Eyüpsultan’da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Günlük planlı su kesintisi programına göre, Sultangazi, Bayrampaşa, Eyüpsultan, G.O.Paşa ilçelerinde planlı bakım çalışmaları gereğince su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi programı
İSKİ 10 Ocak Pazar günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeleri resmi adresi üzerinden paylaştı. Yayımlanan takvime göre, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere belirtilen saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen ilçeler ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisi programını inceliyor.
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop
|Başlama Tarihi
|:
|10.01.2021 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop
|Başlama Tarihi
|:
|10.01.2021 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop
|Başlama Tarihi
|:
|10.01.2021 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Enerji Kesintisi
|Açıklama
|:
|Bedaş Yeraltı Kablo Arızası Nedeni İle Enerji Kesintisi Nedeni İle Terfi Merkezi Stop
|Başlama Tarihi
|:
|10.01.2021 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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