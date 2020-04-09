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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 12:25,Son Güncelleme:/

Sultanbeyli'ndeki uyuşturucu operasyonu kamerada

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Sultanbeyli'ndeki uyuşturucu operasyonu kamerada
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SULTANBEYLİ'de bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında polis ekipleri bir evde satışa hazır vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları saha çalışmaları sonucunda uyuşturucu maddenin bulunduğu Hasanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda polis ekipleri 3 adet alüminyum folyoya sarılı halde bulunan 4 kilo 260 gram kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 685 TL para ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Baskın yapılan evde bulunan A.K., H.İ., A.S. ve U.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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