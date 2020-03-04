MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSultanbeyli'nde 1 işçi göçük altında kaldı
GeriGündem Sultanbeyli'nde 1 işçi göçük altında kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KORKMAZ / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Sultanbeyli'nde 1 işçi göçük altında kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sultanbeyli'nde 1 işçi göçük altında kaldı
Abone Olgoogle-news

SULTANBEYLİ'de bir inşaatta su borusu çeken inşaat işçisi göçük altında kaldı. Beline kadar toprağa gömülen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 12.00 sularında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Hattat Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İşçi İsmet Avşar (75) beline kadar toprağa gömüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu toprak altından kurtarıldı. Yaralı işçi olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Sultanbeyli Devlet hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle