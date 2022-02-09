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Sultanbeyli'de yangın paniği

#Yangın#Sultanbeyli#İstanbul
Sultanbeylide yangın paniği

Sultanbeyli'de tek katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Zaman zaman patlamalar meydana gelen binadaki yangın, çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

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Battagazi Mahallesi Hasırcı Sokak'ta bulunan 4 daireli tek katlı binanın çatı katında saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Uyarılar üzerine bina boşaltıldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın çevrede paniğe neden oldu.

Sultanbeylide yangın paniği



Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, yaklaşık bir saatte söndürdü. Yangın sırasında polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise yangın anlarını cep telefonları ile kaydetti.

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#Yangın#Sultanbeyli#İstanbul

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