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Sultanbeyli'de vatandaşlardan Togg'a yoğun ilgi

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Mustafa Varank#Sultanbeyli
Sultanbeylide vatandaşlardan Togga yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 16:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına Togg otomobili ile geldi. Sultanbeylili vatandaşlar ise Togg otomobiline yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar Togg otomobil ile selfi çekilmek için adeta yarışırken kimisi de yere eğilip otomobilin altını inceledi. Otomobil dron ile de görüntülendi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Sultanbeyli’de düzenlenen Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi açılışına katıldı. Bakan Varank, açılış programı öncesinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önüne Türkiye’nin yerli otomobili Togg ile geldi.

Sultanbeylide vatandaşlardan Togga yoğun ilgi

0015 PLAKALI TOGG

0015 plakalı ve kırmızı renkli Togg otomobiline Sultanbeylili vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Sultanbeyli Belediye Başkanlığı binası önünde bulunan Togg otomobili ile selfi çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimisi ise yere eğilerek otomobilin altını inceledi. Yoğun ilgi gören Togg otomobili dron ile görüntülendi.

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Sultanbeylide vatandaşlardan Togga yoğun ilgi

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#Togg#Mustafa Varank#Sultanbeyli

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