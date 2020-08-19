Sultanbeyli’de salgınla mücadele devam ediyor

Sultanbeyli’de, koronavirüs ile mücadele sürüyor. İlçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışması yapan belediye ekipleri, PTT, eczane, ATM, ibadethane, okul, park, sosyal yaşam alanları, cadde ve sokaklar gibi halkın yoğun olarak kullandığı mekanları sık sık dezenfekte ediyor. Kimsesi olmayan vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapan belediye ekipleri, ilgili kurumlarla koordineli şekilde de sık sık denetimler gerçekleştiriyor. Halkın sağlığı için ilçedeki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Dünyamızı tehdit etmeye devam eden koronavirüs ile ülke olarak başarılı bir mücadele yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmış olduğumuz adımlar hamdolsun olumlu sonuçlar vermeyi sürdürüyor. Tabi olumlu gelişmeler yaşanırken tedbiri de elden bırakmamalıyız. Sultanbeyli Belediyesi olarak virüsle ilk günden itibaren mücadele ediyoruz” dedi.

Maske, mesafe ve temizlik hatırlatması da yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Bunu unutmamalı ve mutlaka tedbirimizi almalıyız. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı için cadde ve sokaklar, PTT’ler, ibadethaneler, okullar, ATM’ler, eczaneler, toplu taşıma araçları, kamu kurum ve kuruluşları gibi sık kullanılan alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ancak vatandaş olarak da her birimiz tedbirlere uymaya özen göstermeli; maske, mesafe ve temizliği yeni normalleşme sürecinde hayatımıza adapte etmeliyiz. Bu süreci inşallah hep birlikte tedbirlere uyarak atlatacağız” şeklinde konuştu.