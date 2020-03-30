Sultanbeyli'de sahte maske operasyonu

Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Hızır Reis Caddesindeki bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bugün saat 14.30 sıralarında tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 150 bin kullanıma hazır, 70 bin dikime hazır sahte maske ele geçirildi. Sahte maske üretimi yapan ve ruhsatının bulunmadığı belirlenen iş yeri Zabıta ekiplerince mühürlendi.