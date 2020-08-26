Sultanbeyli’de pandemide 61 bin 375 vatandaşa sosyal yardım dağıtıldı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, şunları söyledi:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla salgın sürecinde mesai mefhumu gözetmeden çalışarak, Devletimizin şefkat elini muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmek için yoğun bir mesai harcadık. Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Salgının başladığı andan itibaren ilçemizdeki 61 bin 375 haneye toplam 56.517.336 TL tutarındaki nakdi yardımı evlerinde ulaştırdık. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e bu çalışmalarda görev alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

Yapılan açıklamada ayrıca, "Sultanbeyli ilçemizde Darülaceze Vakfı’nın destekleriyle yürütülen “Şefkat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında yaşlı, engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ev temizlikleri ve evlerindeki küçük tadilat işlemleri yapıldı; gıda, sıcak yemek, hijyen kiti ve maske ihtiyaçları giderildi. Bu hizmetten yararlanan vatandaşımız için 146 bin 179 TL tutarında kaynak harcandı." denildi.