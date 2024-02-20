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Sultanbeyli’de otobüste kavga kamerada

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#Otobüs#Kavga#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 10:38

İstanbul Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 yolcu bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otobüste bulunan çocukların ise korkarak çığlık attıkları duyuluyor.

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Sultanbeyli’de iddiaya göre, seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi. Birbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadınların saç saça baş başa kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, otobüste bulunan bazı vatandaşların kadınları ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise hayretle izledikleri yer alıyor. 

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#Otobüs#Kavga#İstanbul

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