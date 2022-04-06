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Sultanbeyli'de otobüs ortalığı birbirine kattı

#Istanbul#Sultanbeyli#Otobüs

Sultanbeyli'de şoförünün frenlerinin tutmadığını öne sürdüğü otobüs, İETT otobüsüne ve 4 araca çarptı. Kazada yaralı ve can kaybı olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. Şoförü Fatih Koyuncu'nun frenlerinin tutmadığını iddia ettiği otobüsü, refüje çıkıp önce içinde yolcusu bulunan Şahin Ergün yönetimindeki İETT otobüsüne daha sonra 2'si otomobil, 2'si hafif ticari araç olmak üzere 4 araca çarptı. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken, İETT otobüsünün camı kırıldı. Diğer araçlarda da hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüsün şoförü Fatih Koyuncu, "Gelirken bir anda frenler boşaldı. Boşalmasıyla beraber önce belediye arabasına sonra diğer arabalara çarptım. Yaralı yok" dedi.

İETT otobüsü şoförü Şahin Ergün ise, "Arabanın freni patlamış herhalde. Geldi solda vurdu. 2-3 tane arabaya da vurdu. Yolcu vardı. Çok şükür bir şey yok" diye konuştu. 

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#Istanbul#Sultanbeyli#Otobüs

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