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Sultanbeyli’de ortalık fena karıştı! Taş ve sopalarla kavga ettiler

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#İstanbul#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 12:13

İstanbul Sultanbeyli’de iki aile arasındaki sözlü tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 21.20 sıralarında Battalgazi Mahallesi, Topkapı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek caddeye taştı. Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada çevredeki iş yerlerinin camları kırılırken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak caddeyi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildil.

2 YARALI 8 GÖZALTI

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

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#İstanbul#Polis#Kavga

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