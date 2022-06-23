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Sultanbeyli’de ortalığı birbirine kattı! Esnafa saldırdı, araçların üstüne çıktı, karakolu birbirine kattı

#Istanbul#Sultanbeyli#Gözaltı
Sultanbeyli’de ortalığı birbirine kattı Esnafa saldırdı, araçların üstüne çıktı, karakolu birbirine kattı

Sultanbeyli’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki M.Ç., girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. M.Ç., ardından seyir halindeki bir aracın üstüne çıkıp bir süre dans etti. İhbar üzerine karakola götürülen M.Ç., karakolda da ortalığı birbirine kattı.

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Olay geçen pazar günü Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki M.Ç., girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Ardından esnaf tarafından dışarı çıkarılan M.Ç., seyir halindeki aracın üstüne binip sürücülere zor anlar yaşattı. M.Ç., çıktığı aracın üstünde sürücüye aracı sürmesi için “Sür, sür” diyerek seyir halinde olan aracın üstünde de bir süre dans etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ç.’yi yakalayıp gözaltına aldı. M.Ç., gözaltına alındığı karakolda da etrafa saldırarak ortalığı birbirine kattı.

Sultanbeyli’de ortalığı birbirine kattı Esnafa saldırdı, araçların üstüne çıktı, karakolu birbirine kattı

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“ÇAY BARDAKLARINI KIRIP BİR ANDA GİTTİ”

Olaya şahitlik eden esnaflardan Ramazan Albayrak, “Olay pazar günü oldu. 26 yaşında bir genç kız, yaklaşık 1 aydır burada, daha önce yoktu. Bayağı bir taşkınlık çıkardı. İlk baş yandaki kafelerden başladı sonra buraya gelip içeride müşteriler varken çay bardaklarını kırıp bir anda gitti. Ondan sonra bizim yandaki berber arkadaşımızın camını tekmelemeye başladı. Ardından millet başına toplanırken kız yine çıldırdı. Yoldan geçen arabaların üstüne çıkıp camlarına vurmaları ve aracın üzerine çıkıp taşkınlık yapmaya başladı. Biz de polise haber verdik. Polis geldi, götürdü. Tekrar dışarı çıkmış. Dün akşam buradaydı, her gün burada. Bir önlem alınamadı. Büyük ihtimal yasaklı madde kullanıyor. Yetkililerden böyle insanların tedavi görmesini istiyoruz. Bu tür insanların harcanmamasını istiyoruz. Devlet tarafından güvence altına bir bakımevine yerleştirilmesi lazım. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Esnaf arkadaşlarla burada rahat bir şekilde huzurlu olmak istiyoruz” dedi.                       

Sultanbeyli’de ortalığı birbirine kattı Esnafa saldırdı, araçların üstüne çıktı, karakolu birbirine kattı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERADA

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Genç kızın karakolda ve sürücülere kabusu yaşattığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın yoldan geçen araçların üstüne çıkıp sürücülere zor anlar yaşattığı ihbar üzerine alındığı karakolda da sandalye ve canları tekmeleyerek ortalığı birbirine kattığı görülüyor.

Sultanbeyli’de ortalığı birbirine kattı Esnafa saldırdı, araçların üstüne çıktı, karakolu birbirine kattı

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#Istanbul#Sultanbeyli#Gözaltı

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