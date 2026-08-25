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Sultanbeyli'de orman yangını çıkardıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

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#Sultanbeyli Orman Yangını#Şüpheliler Tutuklandı#Orman Kanunu İhlali
Sultanbeylide orman yangını çıkardıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 21:22

SULTANBEYLİ'de ormanda çıkan yangına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos'ta Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına ilişkin inceleme başlattı. Dron destekli yapılan çalışmalarda, yangında 3 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde, yangını çıkardıkları tespit edilen A.K. (23) ve R.C. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olay yerinde, diğeri ise kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, A.K. ve R.C. hakkında 26 Haziran 2026 tarihinde 'ormana giriş yasağı' kapsamında idari işlem uygulandığı da tespit edildi.

Sultanbeylide orman yangını çıkardıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Orman Kanunu'na Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Sultanbeyli Orman Yangını#Şüpheliler Tutuklandı#Orman Kanunu İhlali

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