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Sultanbeyli'de operasyon: 12 kilo bonzai ile 33 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

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#Sultanbeyli#Uyuşturucu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 12:16

İstanbul Sultanbeyli'de 135 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği adrese yapılan operasyonda, 12 kilo 585 gram bonzai ile 33 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

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29 Aralık 2023 tarihinde, Sultanbeyli'de yapılan asayiş uygulamasında, H.Y. isimli şüphelinin üzerinde 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, şüpheli H.Y.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir ikametten aldığını söylemesi üzerine adrese aynı gün operasyon düzenlendi. Drone destekli yapılan operasyonda, H.D. isimli şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, 12 kilo 585 gram bonzai, 33 adet ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler H.Y. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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#Sultanbeyli#Uyuşturucu#Operasyon

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