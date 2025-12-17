Sultanbeyli'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Yüce idaresinde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yüce, kaldırıma savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada boynu kırıldığı belirlenen sürücü Burak Yüce, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Burak Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yüce'nin cenazesi bugün Sultanbeyli Fatih Mahallesi Kuba Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletiyle seyreden Burak Yüce'nin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı ve kazanın etkisiyle Yüce'nin yola düşerek savrulduğu anlar yer aldı.