Sultanbeyli'de korkutan yangın

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Kültür Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina tahliye edilirken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yaralı ve can kaybı bulunmazken, bina çatısında hasar oluştu. Alev alev yanan çatı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.



Mahalle sakini Nurettin Demir, "Kapıları boyuyordum. Komşunun bir tanesi bağırdı, 'Ağabey yangın var senin karşında.' dedi. Bir baktım yanıyordu zaten. Hemen itfaiyeyi aradım. Sağ olsunlar onlar da çabuk geldiler. Söndürdüler, herhangi bir can kaybı yok. Hasardan başka bir şey yok. Nasıl çıktığını bilemiyoruz. Soğutma çalışmasından sonra çıkar ortaya." dedi.







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