Sultanbeyli'de korkutan olay! Anne-oğul çamura battılar

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Olay, saat 17.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Habib Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada yağış nedeniyle yolda biriken çamura giren 13 yaşındaki çocuk, bulunduğu yerden çıkamadı. Çocuğunun yardımına giden annesi de çamurda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan anne ve çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı. Anne ve çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

'HASTANEYE GÖTÜRMÜŞLER, DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU DUYDUM'

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Mahallede yaşayan Mahir Küçükbingöl, "Çocuğun bir tanesi çamura atlamış batmış. Annesi kurtarmaya gitmiş, o da batmış. İtfaiye ekipleri de kurtarmaya çalışırken batmış. Sonra 4-5 kişi daha batmış. Başka ekip gelmiş kurtarmışlar. Hastaneye götürmüşler, durumlarının iyi olduğunu duydum" dedi.

'ATLAYINCA ANNESİ DE ONA YARDIM ETMEK İSTEMİŞ'

Olayı gören Çınar Kayar, "Çocuk, annesi ve Rüzgar adında arkadaşım çamurun içine atlamış. Çocuk 'batacak mıyım' diye atlamış. Atlayınca annesi de ona yardım etmek istemiş. Orasının bataklık olduğunu bilmiyormuş, basınca o da batmış. İtfaiye geldi, annesiyle birlikte hastaneye gitti" ifadelerini kullandı.