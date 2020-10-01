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Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Sultanbeyli'de korkunç anlar! İki küçük çocuk çatıda böyle görüntülendi...

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Sultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.

Olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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