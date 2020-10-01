Sultanbeyli'de korkunç anlar! İki küçük çocuk çatıda böyle görüntülendi...

Olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.