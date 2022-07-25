Sultanbeyli'de kavga çıktı! Konser yarıda kaldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin semt festivalleri kapsamında Sultanbeyli Kent Meydanı'nda dün akşam saatlerinde düzenlediği konserde kavga çıktı. Konser sırasında bazı kişiler taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Meydanda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tarafları ayırmak için uzun süre çaba gösterdi.



Olayda çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, arbede sırasında sahnedeki şarkıcılar da atılan taşlardan dolayı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kavgaya karışanları güçlükle ayırdı. Konser kavga nedeniyle yarıda kaldı.