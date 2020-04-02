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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Sultanbeyli'de kaçak maske operasyonu

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Sultanbeyli'de kaçak maske operasyonu
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SULTANBEYLİ'de izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyesine gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 50 bin maske ele geçirilirken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki iki farklı tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığını bilgisine üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Dün saat 15.00 sıralarında Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır halde 22 bin maske ve dikim aşamasındaki 28 bin maske ele geçirildi. Ruhsatı bulunmayan ve izin belgesi olmadan üretim yapan 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

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